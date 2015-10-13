《焦点》市场动荡之际，花旗集团选择缩减风高险大宗交易业务

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
花旗和其他美国大型银行--如美国银行 和摩根大通 --在未来几日公布第三季业绩时或将承认，股票和债券交易至少存在一些困难。债券交易可能受影响最大，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的不确定性抑制了成交量。
对花旗来说，第三季去风险化决策的时机不好：消息人士8月份刚刚对路透表示，花旗计划更加积极地吸引对冲基金，革新交易技术，并招聘关键高管人员，以加强几年来受忽视的股票交易业务。
花旗的举措之一是，将Drury调到伦敦，统帅欧洲、中东和非洲资本市场业务。
熟悉花旗情况的人士表示，该行预计市场好转时将继续大举开展大宗交易。Ipreo数据显示，虽然第三季花旗在美国大宗交易成交额排行榜上的名次有所下滑，但今年迄今仍位居第三，仅次于瑞信和巴克莱 。而花旗在大宗交易件数排行榜上仍首屈一指。(完) (编译 张明钧/汪红英/刘秀红/王颖；审校 高琦/郑茵)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。