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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 15:00 BJT

新兴汇市：坡元因货币政策放松预期下滑，印尼卢比和马币领跌亚币

路透调查显示的预估中值预计，新加坡第三季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩0.1%，幅度小于第二季的萎缩4.0%。

这将符合技术性经济衰退的定义，是新加坡自2008年-2009年初金融危机最严重时期以来，经济首次出现技术性衰退。

随着油价大跌引发获利了结，特别是大宗商品货币，多数新兴亚洲货币下跌。

印尼卢比兑美元下跌逾1%，印尼股市重挫逾3%。卢比在无本金交割远期外汇(NDF)市场下滑。

印尼企业的美元需求料将升高，亦打压卢比人气。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.81 120.01 +0.17 -0.13 119.66

坡元 1.4007 1.3988 -0.14 -5.33 1.3260

台币 32.474 32.560 +0.26 -2.33 31.718

韩元 1146.44 1143.50 -0.26 -4.11 1099.30

泰铢 35.52 35.35 -0.48 -7.38 32.90

菲律宾披索 45.97 45.80 -0.37 -2.72 44.72

印尼卢比 13560.00 13400.00 -1.18 -8.70 12380.00

印度卢比 65.04 64.75 -0.44 -3.08 63.03

马币 4.1810 4.1415 -0.94 -16.37 3.4965

人民币 6.3330 6.3230 -0.16 -2.04 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/郑茵/蔡美珍；审校 李春喜/张若琪)

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