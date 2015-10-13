新兴汇市：坡元因货币政策放松预期下滑，印尼卢比和马币领跌亚币

路透调查显示的预估中值预计，新加坡第三季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩0.1%，幅度小于第二季的萎缩4.0%。

这将符合技术性经济衰退的定义，是新加坡自2008年-2009年初金融危机最严重时期以来，经济首次出现技术性衰退。