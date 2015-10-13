新兴汇市：坡元因货币政策放松预期下滑，印尼卢比和马币领跌亚币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透调查显示的预估中值预计，新加坡第三季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩0.1%，幅度小于第二季的萎缩4.0%。
这将符合技术性经济衰退的定义，是新加坡自2008年-2009年初金融危机最严重时期以来，经济首次出现技术性衰退。
随着油价大跌引发获利了结，特别是大宗商品货币，多数新兴亚洲货币下跌。
印尼卢比兑美元下跌逾1%，印尼股市重挫逾3%。卢比在无本金交割远期外汇(NDF)市场下滑。
印尼企业的美元需求料将升高，亦打压卢比人气。
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/郑茵/蔡美珍；审校 李春喜/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”