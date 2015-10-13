全球金市：金价自三个月高点回落，获利回吐卖盘浮现

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“自从10日前非农就业数据公布以来，整体贵金属市场录得的涨幅相当可观，但目前来看，上涨动能似乎开始减弱，”MKS Group黄金交易员James Gardiner称。
“隔夜油价的弱势可能也波及整体大宗商品，对贵金属施加更多压力，引发美元买盘，”他表示。
美元走强导致其他货币持有者购买黄金的成本上升，削弱黄金作为对冲资产的吸引力。
自美国10月2日公布意外疲弱的非农就业报告以来，金价已上涨50美元/盎司或将近5%。因该数据促使市场将美联储升息时点预期推后至2016年，并引发美元抛盘。
虽然美联储官员的讲话暗示，美联储并不急于升息。但这并未能抵消周二的获利回吐势头。
美联储理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。
其他贵金属方面，现货银 跌1.2%，上周触及三个半月高位16.10美元。
现货铂金 跌1%，前一交易日触及一个月高位每盎司998.50美元。现货钯金 从稍早前跌势中复苏，涨0.4%。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1156.3 -7.3 -0.63
现货银 15.72 -0.1 -0.63
现货铂金 982.75 -10.25 -1.03
现货钯金 693 3 0.43
COMEX期金 1155.9 -8.6 -0.74
COMEX期银 15.73 -0.134 -0.84
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 张明钧/刘秀红/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”