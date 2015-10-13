全球金市：金价自三个月高点回落，获利回吐卖盘浮现

“自从10日前非农就业数据公布以来，整体贵金属市场录得的涨幅相当可观，但目前来看，上涨动能似乎开始减弱，”MKS Group黄金交易员James Gardiner称。

“隔夜油价的弱势可能也波及整体大宗商品，对贵金属施加更多压力，引发美元买盘，”他表示。

美元走强导致其他货币持有者购买黄金的成本上升，削弱黄金作为对冲资产的吸引力。

自美国10月2日公布意外疲弱的非农就业报告以来，金价已上涨50美元/盎司或将近5%。因该数据促使市场将美联储升息时点预期推后至2016年，并引发美元抛盘。

虽然美联储官员的讲话暗示，美联储并不急于升息。但这并未能抵消周二的获利回吐势头。

美联储理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。

其他贵金属方面，现货银 跌1.2%，上周触及三个半月高位16.10美元。

现货铂金 跌1%，前一交易日触及一个月高位每盎司998.50美元。现货钯金 从稍早前跌势中复苏，涨0.4%。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1156.3 -7.3 -0.63

现货银 15.72 -0.1 -0.63

现货铂金 982.75 -10.25 -1.03

现货钯金 693 3 0.43

COMEX期金 1155.9 -8.6 -0.74

COMEX期银 15.73 -0.134 -0.84

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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