欧洲新股：支付处理公司Worldpay伦敦IPO价出炉，估值74亿美元

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透伦敦10月13日 - 英国支付处理公司Worldpay Group Ltd 在伦敦证券交易所(LSE)的首次公开上市(IPO)招股价定在每股2.40英镑，总估值48亿英镑（74亿美元）。
路透上周报导，持有Worldpay的私募股权公司Advent International和贝恩资本(Bain Capital)已经缩窄招股发行价区间，从2.25-2.60英镑缩窄到2.35-2.50英镑。
本案的一家簿记行在本月稍早表示，Worldpay希望争取到估值45-52亿英镑。
这是伦敦交易所主板今年最大的一宗IPO。今年早些时候，Worldpay曾拒绝了法国竞争对手Ingenico Group 提出的收购要约，当时一名消息人士表示，含债务在内的收购价最高达66亿英镑。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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