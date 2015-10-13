中国新债：江西省下周二将招标发行484.36亿元一般和专项地方债

路透上海10月13日 - 中国江西省财政厅周二公告，将于下周二（20日）招标发行总额484.3554亿元人民币地方债，其中一般债券448.3554亿元，专项债券分两批，各为30亿元和6亿元。

上述一般债券中含397.3554亿元置换债券和51亿元新增债券。期限包括三年、五年、七年和10年四种，除三年期发行量为44.8554亿元外，另外三期计划发行规模均为134.5亿元。

而此次发行的江西省2015年第一批专项债规模为30亿元，全部为新增债券，期限三、五、七和10年，计划发行规模均为7.5亿元。第二批专项债总额6亿元，全部为新增债券，期限与第一批相同，每期计划发行规模为1.5亿元。

具体招标时间上，一般债券为10月20日下午13:30-14:10，第一批专项债券为下午14:30-15:10，第二批专项债招标时间为15:30-16:10，均自10月21日起发行并计息，10月23日发行结束。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)