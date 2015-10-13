欧洲汇市：英镑升向两周高点，受啤酒业并购消息提振

英镑交易员一直在为这项交易调整仓位。此项交易已拖了一段时间的，但在几次出价遭到拒绝后，百威英博于周二表示，原则上同意以每股44英镑的价格收购SABMiller股份。

英国9月通胀数据将在0830GMT公布，该数据可能会令英镑承压。该国9月CPI料较上年同期持平，与8月相同。(完)

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