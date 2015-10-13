中国经济：发改委批复六个城际铁路及轨道交通项目，总投资逾2,700亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月13日 - 中国国家发改委日前批复福建海峡西岸城际铁路、成渝地区城际铁路、皖江地区城际铁路及宁夏沿黄经济区城际铁路等四个项目，以及温州市域铁路和广州轨道交通7号线等两个市域交通建设项目，累计总投资2,744.73亿元人民币。
发改委网站周二刊登批复称，同意福建省海峡西岸城际铁路建设规划方案，2015-2020年建设线路总里程583公里，总投资约1,071亿元；成渝城市群城际铁路计划建设总里程1,008公里，总投资约969亿元。
皖江项目建设总里程310公里，总投资411.7亿元；宁夏项目建设规划总里程72公里，总投资约81亿元。
浙江温州市域铁路项目长度35.8公里，投资约122.4亿元；广州市轨道交通7号线一期工程项目线路长13.3公里，投资89.63亿元。（完）
欲览详情，请点击国家发改委网站链接 www.ndrc.gov.cn (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”