金属期市：获利了结卖压拖累伦铜下滑，惟中国铜进口数据提供支撑

“可能交易商拿这当作稍微获利了结的藉口。”

0600GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.8%至每吨5,277美元，前一交易日上涨近0.5%。上周五大涨3%，至9月中旬以来最高每吨5,356美元。

上海期货交易所期铜合约 收跌0.8%，至每吨39,750元人民币。沪镍 和沪锌均扳回跌幅，收盘几近持平。

中国9月铜进口大增三分之一，至20个月高点，之前三个月大致持稳。

中国定于未来几周公布的数据料将显示，这一全球第二大经济体继续表现疲弱，强化有关中国政府将推出更多刺激措施来抵御经济大幅放缓的预期。

投资者押注10月稍晚的五中全会上会有更多刺激措施出炉，对基础设施支出的推动将带来更多金属需求。

LME期镍 跌1.3%。周一上涨近5%。(完)

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