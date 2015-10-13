金属期市：获利了结卖压拖累伦铜下滑，惟中国铜进口数据提供支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“可能交易商拿这当作稍微获利了结的藉口。”
0600GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.8%至每吨5,277美元，前一交易日上涨近0.5%。上周五大涨3%，至9月中旬以来最高每吨5,356美元。
上海期货交易所期铜合约 收跌0.8%，至每吨39,750元人民币。沪镍 和沪锌均扳回跌幅，收盘几近持平。
中国9月铜进口大增三分之一，至20个月高点，之前三个月大致持稳。
中国定于未来几周公布的数据料将显示，这一全球第二大经济体继续表现疲弱，强化有关中国政府将推出更多刺激措施来抵御经济大幅放缓的预期。
投资者押注10月稍晚的五中全会上会有更多刺激措施出炉，对基础设施支出的推动将带来更多金属需求。
LME期镍 跌1.3%。周一上涨近5%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/刘秀红；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”