亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价复苏提振收高，但中国担忧抑制涨势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国9月出口降幅低于预期，月度数据甚至显示出口在夏季温和回升的迹象，但进口大幅下降，这或许使决策者继续面临压力，需要采取更多措施以防经济加速下跌。
“中国进口下降暗示内需放缓，这不是好消息，”东京一家券商的知情人士说。
周二的贸易数据显示，中国9月天然和合成橡胶进口同比增加43.8%至46万吨。1-9月进口增加5.8%至323万吨。
原油期货在少量逢低买盘的提振下小涨，美国原油期货和布兰特原油期货前一交易日大跌，录得9月初以来最大单日百分比跌幅。
上海期交所主力1月橡胶期货 涨30元至每吨11,820元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)-11月期胶 最新报每公斤127.5美分，下跌0.7美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/汪红英；审校 蔡美珍/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”