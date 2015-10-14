台湾经济指标预测--10月14日至11月20日

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 10月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/20 1600 外销订单 9月 -- -8.3% 年变动率 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 3.74% 10/23 1600 工业生产 9月 -- -5.46% 10/23 1620 M2年增率 9月 -- +6.01% * 11月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差165.5亿美元 * 11月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 4,263.25亿美元 11/5 0830 消费者物价指 10月 -- +0.28% 数(CPI) 11/9 1600 出口 10月 -- -14.6% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 估1600 经济成长率 第三季 -- +0.52%(统计值) (预估值) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第三季 -- 1.750% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选