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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--10月14日至11月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：
    * 10月19日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
    10/20      1600       外销订单       9月       --                    -8.3%
                          年变动率                     
    10/22      0830     季调失业率       9月       --                    3.74%
    10/23      1600       工业生产       9月       --                   -5.46%
    10/23      1620       M2年增率       9月       --                   +6.01%
    * 11月16日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
    11/20      1620         经常帐    第三季       --          顺差165.5亿美元
    * 11月2日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     11/5      1610       外汇存底    10月底       --           4,263.25亿美元
     11/5      0830   消费者物价指      10月       --                   +0.28%
                           数(CPI)                     
     11/9      1600           出口      10月       --                   -14.6%
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --    估1600     经济成长率    第三季       --           +0.52%(统计值)
                          (预估值)                     
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --  1700(预)       重贴现率    第三季       --                   1.750%
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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