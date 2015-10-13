德国经济：德国VDMA预计，工程行业产出停滞状况将持续到2016年

路透法兰克福10月13日 - 德国机械设备制造业联合会(VDMA)总裁Reinhold Festge周二称，受全球局势不稳定影响，预计工程产出停滞状况将延续至2016年。

“我们似乎处于不确定性日益上升的十年。我们看到了战争和内战，有时战火甚至蔓延到了欧洲边境。我们看到了意外疲弱的市场。还看到了对欧洲共同发展的重大质疑，”Festge在即将于柏林发表的演讲词中称。

“这些因素对工程行业肯定不无影响。”

今年7月，该联合会将2015年工程行业产出增长预期由此前的2%下调至0。该联合会的会员企业不仅有西门子 等大型工程企业，还有成千上万的中型工业产品生产商。

Festge周二称，当前数据表明，工程行业今年应该能够保持稳定的订单量、生产和就业。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)