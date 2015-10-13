中国经济：十二五期间预计经济年均增长将近8%--国家统计局

路透北京10月13日 - 中国国家统计局周二称，“十二五”（2011-2015年）期间，预计中国经济年均增长近8%，不仅高于同期全球2.5%左右的年均增速，在世界主要经济体中亦居前列。

数据显示，2011-2014年，中国国内生产总值(GDP)年均增长8.0%，由高速增长转为中高速增长。分年度看，2011年比上年增长9.5%，2012、2013年均增长7.7%，2014年增长7.3%，2015年上半年增长7.0%。

若据此推算，中国2015年全年GDP增幅至少在7.5%左右，这与年初确定的增长目标一致。中国将订于下周一(19日)发布三季度GDP数据。

路透综合25家机构预测中值结果显示，内外需低迷对中国制造业冲击严重，三季度GDP增速破七概率加大 。中国周一公布三季度贸易数据亦不乐观，中国9月出口改善，进口恶化 。

统计局网站刊登一篇题为“新常态新战略新发展”的文章称，“十二五”时期的五年，世情国情发生深刻变化，中国经济发展步入新常态。从国际看，世界经济处在危机后的深度调整期，呈现低增长、不平衡、多风险的特征，地缘政治等非经济因素影响加剧，中国发展面临的外部环境更趋复杂。

从国内看，“三期叠加”的阵痛持续加深，多重困难和挑战相互交织，改革转型任务繁重。支撑中国经济高速增长的要素条件与市场环境发生明显改变，潜在生产率趋于下行，“三期叠加”的影响不断深化，经济面临较大的下行压力。

文章称，展望未来，中国经济社会发展仍有巨大的潜力、韧性和回旋余地，有条件而且完全有能力推动经济社会发展、综合国力、人民生活再上新台阶。

同时也清醒地认识到经济社会发展进入新常态，正处在爬坡过坎的关口，体制机制弊端和结构性矛盾还很突出，需要保持忧患意识，坚持底线思维。

文章称，继2009年超过日本成为世界第二大经济体后，中国经济总量稳步攀升，2014年达到636,139亿元，折合10.4万亿美元，占世界的份额达到13.3%，比2010年提高4.1个百分点。中国经济对世界经济复苏作出了重要贡献，2011-2014年对世界经济增长的贡献率超过四分之一。（完）

欲浏览全文，请点选中国国家统计局官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)