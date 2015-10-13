表格：外资在韩国股市买超826亿韩元，连续第五日买超

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月13日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市买超826亿韩元。，已连续五日买超，期间累计买超金额为6,289亿韩元(5.49亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月13日 82.6 -66.2 -33.2
^10月12日 133.1 85.9 -267.2
10月8日 190.0 -37.8 -203.1
10月7日 88.1 87.4 -210.9
10月6日 135.1 91.3 -162.7
10月5日 -15.4 73.4 -135.9
10月2日 -127.6 -12.4 105.9
10月1日 101.1 171.2 -305.5
9月30日 147.5 -151.0 -35.6
9月25日 -298.0 151.6 86.1
9月24日 -220.5 62.4 590.0
9月23日 -301.8 152.6 389.2
9月22日 -18.6 112.9 -101.7
9月21日 -192.1 -110.6 253.7
9月18日 172.4 -10.5 -198.1
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本月以来 587.0 392.8 -1,212.5
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今年以来 1,464.5 -4,453.8 2,134.8
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注：^ 10月12日为修正后数据。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”