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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 16:06 BJT

表格：外资在韩国股市买超826亿韩元，连续第五日买超

路透首尔10月13日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市买超826亿韩元。，已连续五日买超，期间累计买超金额为6,289亿韩元(5.49亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月13日 82.6 -66.2 -33.2

^10月12日 133.1 85.9 -267.2

10月8日 190.0 -37.8 -203.1

10月7日 88.1 87.4 -210.9

10月6日 135.1 91.3 -162.7

10月5日 -15.4 73.4 -135.9

10月2日 -127.6 -12.4 105.9

10月1日 101.1 171.2 -305.5

9月30日 147.5 -151.0 -35.6

9月25日 -298.0 151.6 86.1

9月24日 -220.5 62.4 590.0

9月23日 -301.8 152.6 389.2

9月22日 -18.6 112.9 -101.7

9月21日 -192.1 -110.6 253.7

9月18日 172.4 -10.5 -198.1

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本月以来 587.0 392.8 -1,212.5

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今年以来 1,464.5 -4,453.8 2,134.8

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注：^ 10月12日为修正后数据。(完)

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