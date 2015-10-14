台湾货币市场：10月14日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透台北10月14日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,817.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币。 --------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)3,211.9亿台币： 10/15 5,903.8亿台币 10/16 572.5亿台币 10/19 524.0亿台币 10/20 5,479.5亿台币 10/21 1,458.3亿台币 10/22 1,917.5亿台币 10/23 646.5亿台币 *10/26 293.50亿台币 10/27 31.0亿台币 10/28 5,270.5亿台币 10/29 1,236.2亿台币 10/30 262.6亿台币 11/02 2,727.0亿台币 11/03 6,889.0亿台币 --公债还本付息共25.556725亿台币。 10/15 102甲11期2息 3.75亿台币 10/15 103甲15期1息 4.306725亿台币 10/19 90甲7期14息 17.5亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/15：财政部发行104/13期五年公债，金额预定350亿台币，12日标售。 --10/26：财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿台币，21日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选