《全球汇市》澳元等成长相关货币结束涨势，并购交易提振英镑

美元指数 触及三周低点94.596。美元兑日圆 跌0.3%左右至119.72日圆，欧元兑美元 升至三周高点1.14025美元。

英镑兑美元 升至1.5388美元，为9月22日以来最高，在SABMiller和百威英博并购交易宣布前报1.5320。英镑交易员先前已经在为这项交易布仓。此并购案已持续发展一段时间，在出价数度遭到拒绝后，百威英博周二表示，原则上同意以每股44英镑现金收购SABMiller股份。

“这类交易对英镑的影响非常短暂，”法国农业信贷银行的Oliveri说。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1398 1.1355 0.38 -5.78 1.2097

美元/日圆 119.64 120.02 -0.32 0.15 119.68

欧元/日圆 136.40 136.17 0.17 -6.07 144.77

美元/瑞郎 0.9592 0.9620 -0.29 -3.51 0.9941

英镑/美元 1.5291 1.5344 -0.35 -1.81 1.5573

美元/加元 1.3039 1.2994 0.35 12.23 1.1618

澳元/美元 0.7305 0.7359 -0.73 -10.57 0.8168

新西兰元/美元 0.6682 0.6716 -0.51 -14.30 0.7797

欧元/瑞郎 1.0931 1.0933 -0.01 -9.11 1.2026

欧元/英镑 0.7450 0.7398 0.70 -3.92 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2310 9.2947 -0.69 -1.89 9.4688

美元/挪威克朗 8.0835 8.0898 -0.08 8.18 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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