《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.10%，二级买气高涨有望提振需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 招标品种：财政部10年国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三10:35-11:35
* 受访人数：10位(银行、券商)
* 预测区间：3.05%-3.15%
* 预测均值：3.10%(按各家机构预测值平均)
路透上海10月13日 - 中国财政部周三将招标发行10年期国债。路透调查显示，现券二级暖势不改，且上午招标的国开新债结果显示机构需求亦比较旺盛，乐观情绪支撑下，料明日10年国债预测均值低于二级，落在3.10%附近。
上海一券商分析师称，午后国债期货上涨幅度较大，现券中长债情绪亦比较乐观，整体看明天预计交易户的参与会比较积极，因此预计中标结果低于二级。
国信证券最新新债定价报告指出，综合市场表现来看，债牛行情仍在继续，这主要得益于经济疲软及政策宽松对债市的支撑；此外，资金面和供需对债市的利多支持也不容忽视。因此，预计债券利率（尤其是长端利率债品种）仍有较大下行空间，因此看低本次10年国债中标利率。
国开行 上午招标的五期固息增发债，除一年品种中标收益率较为平稳外，3-10年品种定位均远低于预期，整体投标倍数亦较高。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.1488%。
明日招标期新债为财政部今年第23期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期国债自10月15日开始计息，利息按半年支付。招标结束至10月19日进行分销，10月21日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”