《路透晚报》--10月13日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收跌1.1%，因市场涌现获利了结且石油类股遭抛售

日本股市下跌，因投资者对前一周的涨势获利了结，同时原油价格暴跌引发石油相关类股的抛售。日经指数跌1.1%，收报18,234.74点，上周为上涨4%。日本东证股价指数(TOPIX)跌0.8%，报1,503.13点。

--中国股市：沪综指连五日收升逼近3,300点关口，中小盘个股走势相对较强

中国股市沪综指连续第五日收升，逼近3,300点关口。分析师指出，今日大盘整体依然延续反弹格局，中小盘个股走势相对较强，但沪综指接近3,300点附近资金入场意愿开始减弱，令全日成交量出现萎缩。沪综指收报3,293.23点，涨5.57点或0.17%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交3,342亿元人民币，上日成交4,346亿元。

--香港股市：恒生指数收低，9月贸易数据未能提供中国经济开始改善线索

香港股市下跌，中国9月贸易数据喜忧参半，未能提供有关中国经济是否开始改善的线索。恒生指数下跌0.6%至22,600.46点，恒生国企指数跌1.0%，报10,437.69点。

--汇市：澳元等成长相关货币结束涨势，并购交易提振英镑

澳元和新西兰元等与中国经济成长相关的货币周二出现逾一周来的首次下跌走势，此前中国公布的贸易数据强化了该国经济成长正在失去动力的观点。英镑/美元涨至将近三周高位，之前SABMiller接受百威英博提出的规模为680亿英镑收购计划。澳元脱离两个月高点，兑美元下跌0.7%至0.7312美元。新西兰元兑美元也下跌0.4%至0.6690美元。

--欧元债市：德国公债收益率下降，关注大众丑闻后首次ZEW景气数据

欧元区公债收益率(殖利率)下降，与此同时欧股小幅下跌，投资者等待德国经济景气数据出炉，或可为大众汽车排放门丑闻对德国经济的影响提供一些线索。德国10年期公债收益率跌1个基点，触及一周低点0.57%。

--国际油市：油价受逢低吸纳提振走高，但美原油库存上升预期令涨幅受限

原油期货在轻度逢低买盘提振下小涨，美国原油期货和布兰特原油期货前一交易日大跌，录得9月初以来最大单日百分比跌幅。0832 GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货涨至每桶47.51美元。布兰特原油期货涨至每桶50.43美元。

--全球金市：金价自三个月高点回落，获利回吐卖盘浮现

金价下跌近1%，自三个月高点回落，受获利了结影响，此前美联储不会在今年升息的预期，激励金价两日连涨。0835GMT，现货金略略微扩大跌幅，报每盎司1,154.60美元。美国期金跌9.7美元，报1154.8美元。

--金属期市：获利了结卖压拖累伦铜下滑，惟中国铜进口数据提供支撑

伦敦期铜下滑，脱离三周高点，因交易商获利了结，此前中国公布的贸易数据喜忧参半，但显示出对铜有良好需求。0839GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.85%至每吨5,270美元，前一交易日上涨近0.5%。上周五大涨3%，至9月中旬以来最高每吨5,356美元。上海期货交易所期铜合约收跌0.8%，至每吨39,750元人民币。