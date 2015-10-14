重温稿-《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.10%，二级买气高涨有望提振需求

* 招标品种：财政部10年国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三10:35-11:35

* 受访人数：10位(银行、券商)

* 预测区间：3.05%-3.15%

* 预测均值：3.10%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月13日 - 中国财政部周三将招标发行10年期国债。路透调查显示，现券二级暖势不改，且上午招标的国开新债结果显示机构需求亦比较旺盛，乐观情绪支撑下，料明日10年国债预测均值低于二级，落在3.10%附近。

上海一券商分析师称，午后国债期货上涨幅度较大，现券中长债情绪亦比较乐观，整体看明天预计交易户的参与会比较积极，因此预计中标结果低于二级。

国信证券最新新债定价报告指出，综合市场表现来看，债牛行情仍在继续，这主要得益于经济疲软及政策宽松对债市的支撑；此外，资金面和供需对债市的利多支持也不容忽视。因此，预计债券利率（尤其是长端利率债品种）仍有较大下行空间，因此看低本次10年国债中标利率。

国开行 上午招标的五期固息增发债，除一年品种中标收益率较为平稳外，3-10年品种定位均远低于预期，整体投标倍数亦较高。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.1488%。

明日招标期新债为财政部今年第23期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。