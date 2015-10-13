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市场报道 | 2015年 10月 13日 星期二 17:29 BJT

《汇市简讯》德国ZEW数据疲软增加ECB宽松政策风险，欧元可能跌至1.1320

0910 GMT
    
    * 德国10月ZEW经济景气指数为正1.9，不及路透调查预估的正6.0，
受大众汽车丑闻的冲击 
    * 10月ZEW经济现况指数也下跌 
    * 不仅仅受大众汽车的影响，未来数月的经济前景也下降。
    * 欧元承压，兑美元跌至1.1375，稍早曾站在1.1400上方
    * 德国股市DAX指数下跌1.38%，看起来欧洲央行(ECB)可能要观望一
阵，但进一步宽松政策的理由增多  
    * 欧元有跌至1.1320的风险(完)
    
      
      
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 (编译 李春喜 审校 郑茵)

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