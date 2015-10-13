《汇市简讯》德国ZEW数据疲软增加ECB宽松政策风险，欧元可能跌至1.1320

0910 GMT * 德国10月ZEW经济景气指数为正1.9，不及路透调查预估的正6.0， 受大众汽车丑闻的冲击 * 10月ZEW经济现况指数也下跌 * 不仅仅受大众汽车的影响，未来数月的经济前景也下降。 * 欧元承压，兑美元跌至1.1375，稍早曾站在1.1400上方 * 德国股市DAX指数下跌1.38%，看起来欧洲央行(ECB)可能要观望一 阵，但进一步宽松政策的理由增多 * 欧元有跌至1.1320的风险(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 郑茵)