中国经济：必须鼓励和允许不同地方对改革方案进行差别化探索--国家主席

路透北京10月13日 - 中国国家主席习近平周二在中央全面深化改革领导小组第十七次会议上强调，中央通过的改革方案落地生根，必须鼓励和允许不同地方进行差别化探索，全面深化改革任务越重，越要重视基层探索实践。

新华社援引习近平会上讲话报导称，要把鼓励基层改革创新、大胆探索作为抓改革落地的重要方法，坚持问题导向，着力解决好改革方案同实际相结合的问题、利益调整中的阻力问题、推动改革落实的责任担当问题，把改革落准落细落实，使改革更加精准地对接发展所需。

此次会议审议通过了《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》、《关于加强和改进行政应诉工作的意见》、《深化国税、地税征管体制改革方案》、《关于进一步推进农垦改革发展的意见》、《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》。

会议指出，要立足国有资本的战略定位和发展目标，结合不同国有企业在经济社会发展中的作用、现状和发展需要，根据主营业务和核心业务范围，将国有企业界定为商业类和公益类。

商业类国有企业以增强国有经济活力、放大国有资本功能、实现保值增值为主要目标，按照市场化要求实行商业化运作，依法独立自主开展生产经营活动，实现优胜劣汰、有序进退。公益类国有企业以保障民生、服务社会、提供公共产品和服务为主要目标。对商业类国有企业和公益类国有企业，分类推进改革、分类促进发展、分类实施监管、分类定责考核。

在深化国税、地税征管体制改革方面，会议称要根据财税体制改革进程，结合建立健全地方税费收入体系，厘清国税和地税、地税和其他部门的税费征管职责划分，着力解决国税、地税征管职责交叉以及部分税费征管职责不清等问题。

要把简政放权和创新管理结合起来，把优化服务和加强管理结合起来，寓管理于服务之中，加强事中事后管理，确保把该管的事项管住管好。对偷骗税违法犯罪行为，要依法惩处。要依托现代信息技术，转变税收征管方式，优化征管资源配置，加快税收征管信息化进程，提高税收征管质量和效率。

会议鼓励各地从实际出发进行探索，因地制宜，聚焦具体问题，细化措施，细分责任，细排时间，把握好政策界限范围、尺度、节奏，提出基层改革创新要尽可能多听一听基层和一线的声音，尽可能多取得第一手材料。要及时总结经验，把基层改革创新中发现的问题、解决的方法、蕴含的规律及时形成理性认识，推动面上的制度创新。

“要完善考核评价和激励机制，既鼓励创新、表扬先进，也允许试错、宽容失败，营造想改革、谋改革、善改革的浓郁氛围。”会议称。