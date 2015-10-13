更新版 1-台湾货币市场：短率仍稳于低位，短票利率高位松动向下

* 短率仍旧在低位盘整 * 短票利率高位松动走滑 * 附买回利率大致平稳 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 高洁如 路透台北10月13日 - 台湾银行间短率周二仍在低位，但特定大型金融机构买票利率稍 有调降，显示若资金宽裕的环境不变，短率因降息预期仍高，仍有下行的压力。 交易人士表示，目前银行资金算是相当平稳，虽然也有银行借入的需求，但是大都倾向 借短不借长，主要还是短期调节资金水位为主。 银行表示，目前银行间一周的拆款利率仍有部分在0.35%以上，但大多数的银行多是以0 .30-0.31%的低利率拆借较大的金额，偏高利率水位的需求并不算太多，这也显见目前宽松 的资金环境下，仍是借入方占优势。 〞现在缺口也不大，而且变动也还蛮大的，就先借2-3天，机动调整。〞一位大型商银 交易员说。 至于稍早央行公布300亿台币的定存单标售利率0.505%，较上月下跌4.8基点。 资调人士认为，这显示市场资金仍松，利率看跌的机会仍大。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.301% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.395% **短票利率高位松动** 短票市场方面，票券商交易员表示，银行买票意愿仍高，但短票却仍少，利率高位0.43 %有所松动。 银行交易员则表示，虽然市场资金仍多，但会审慎评估利率情况，尽管利率看跌机会不 小，但仍会边走边看，利率若再走滑，还是需要时间适应。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.42% ，上日在0.42-0.43% ；60天期、90天期短票分别成交在0.43-0.44%、0.44-0.45%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 423%，前日也在0.423%；上日成交量59亿台币，前日191.72亿台币。 台湾央行周二公布，共发行1,958.5亿台币定存单。与今日存单到期金额1,937.5亿台币 相较，存单发行余额增21亿台币。 央行定存单到期金额共2兆1,026.6亿台币，除今日之外分别为周三4,817.5亿，周四5,9 03.8亿，周五572.5亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为243亿台币，累积超额准备为2,551亿台币、 加计前期1%的超额准备4,282亿台币。 **RP利率持稳低位** 债市附买回(RP)市场方面，一位票券商交易员表示，市场资金分配不均，投信多空皆有 ，原本承做利率较低的票券商虽不致找不到新钱，但是需求倒也不算太强。 另一家大型证券商交易员则表示，市场资金不少，不过本周四有公债的交割，这料仍会 是一个紧缩因素，预料本周利率会维持在目前的水位。但下周仍有下行的契机，因资金仍宽 裕。 资金情势方面，交割的部分。周二有Morgan Stanley公司2.5亿美元债交割；周三有两 年期央行定存单300亿交割；周四财政部104/13期五年公债发行，金额350亿台币。 还本情况则有：周三台塑石化30亿台币公司债还本，周三还有1亿美元法商东方汇理银 行国际债还本。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.44%，同于上日；10天期以上公 司债RP主要成交在0.53-0.54%，也与上日相似。利率低位0.42%、0.52%也有一些成交，但非 主流。 大型票券商与金融机构承作的极短天期与一周公债附买回利率区间落在0.38-0.43%；极 短天期与一周公司债附买回利率区间则落在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商 条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 林高丽)