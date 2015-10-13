中国新债：国家电网下周二将发行100亿元固息债，三年和五年各半

路透上海10月13日 - 中国国家电网周二公告，将于下周二(20日)簿记建档发行总额100亿元人民币固息债，期限包括三年和五年，预设发行规模均为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债主承销商包括招商证券、英大证券、摩根士丹利华鑫证券、光大证券和银河证券。大公国际资信评估有限公司对发行人主体和债券的信用评级同为AAA。

发行人有权在两个品种计划发行规模之间做适当回拨，两个品种的被回拨比例不超过相应品种计划发行规模的100%。债券发行首日为10月21日，发行期为10月21日至22日。

国家电网是国有独资的大型中央直属企业，主要经营区域覆盖26个省、自治区和直辖市，拥有57个直接控股子公司。2014年，公司完成电网建设投资3,855亿元，当年实现营业总收入2.09万亿元，利润总额812亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)