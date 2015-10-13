台湾汇市：台币兑美元带量收贬1.79角中止连五升，随亚币涨多拉回整理

* 台币收贬1.79角中止连五升 * 主随亚币涨多拉回整理 * 明日实质交易区间暂看32.400-32.550 路透台北10月13日 - 台币兑美元 周二带量收贬1.79角，中止连续五日升势； 交易员指出，由于这波亚币扬升已达一定幅度，部分外资及大型行库转趋偏向买汇，不仅令 台币随亚币涨势稍事歇息，进而拖累台币实质汇价一度贬破32.500的心理关卡，短线台币实 质汇价料区间偏弱盘整。 他们表示，台湾股汇市今日同步面临涨多修正，包括海外NDF美元/台币换汇点折价幅度 略见收敛，台股也是小幅拉回，且油价走跌也不利新兴亚币，致台币实质汇价转为趋跌整理 ，外资交投活络带动成交动能续热，台北及元太外汇合计成交量达13.36亿美元，若亚币续 见疲态，明日台币料将维持区间偏跌格局。 〞现在才月中，出口商还在撑，没有出来很多。〞一位大型公营行库交易员说。 至于资金流向方面，另有外商银行交易员提及，随着台币此前升幅扩大，央行干预力道 加大，外资只好被迫转向买汇，使台币转趋疲软，至于出口商抛汇卖需并不强劲，仅在32.5 00上方稍见出口商踪影，若出口商抛汇需求增温，将有效支撑台币在32.500附近稍作整理。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期美元/台币换汇点折价幅度与上 日尾盘略见缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.420/32.440，上日收 在32.240。 坡元周二下滑，因新加坡经济第三季或陷入2008-09全球金融危机以来首次衰退，料将 导致该国央行本周放松货币政策。其中在油价下跌影响下，亚洲大宗商品货币即印尼卢比I DR=ID和马币(林吉特) 领跌亚币。 韩元兑美元 今收跌0.5%至1,149.7，结束五日连涨。该货币对在连涨期间累 计上涨3.3%。 台湾股市 周二随亚股微收低0.07%报8,567.92点；证券交易所今日资料显示，外 资及陆资在台股买超23.86亿台币，连五个交易日买超共计216.45亿台币。 今日台币实质交易区间在32.401-32.515；上日交易区间在32.318-32.478。交易员预估 ，明日台币实质交易区间暂看32.400-32.550。 本周余日国际重要经济数据和事件： 10/13(二)：美国NFIB小企业信心指数；美国9月联邦预算；圣路易斯联邦储备银行总裁 布拉德发表演说；纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部(The Economic Club o f New York)的午餐会。 10/14(三)：美国抵押贷款市场指数；美国生産者物价指数PPI最终需求及零售销售；美 联储公布经济现况褐皮书；美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数；美国企业库存；欧 洲央行执委会成员莫尔许发表演说。 10/15(四)：美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)；美国纽约联储制造业指数；美国 一周初请失业金人数；美国费城联邦储备银行制造业指数；美国圣路易斯联邦储备银行总裁 布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利 率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说；英国国家统计局(ONS )举行季度经济论坛；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说；欧洲理事会(European Council )会议(至10月16日)。 10/16(五)：美国工业生产；美国JOLTS职位空缺；美国密西根大学消费者信心指数；日 本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发 表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.739 32.560 32.401-32.739 32.600 9.24 10.46 司 元太外汇经纪公 32.737 32.562 32.405-32.737 32.562 4.12 5.01 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.025 -0.090/-0.070 美元/台币六个月期 -0.055/-0.025 -0.115/-0.085 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)