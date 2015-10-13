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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 17:48 BJT

台湾汇市：台币兑美元带量收贬1.79角中止连五升，随亚币涨多拉回整理

* 台币收贬1.79角中止连五升
    * 主随亚币涨多拉回整理
    * 明日实质交易区间暂看32.400-32.550

    路透台北10月13日 - 台币兑美元 周二带量收贬1.79角，中止连续五日升势；
交易员指出，由于这波亚币扬升已达一定幅度，部分外资及大型行库转趋偏向买汇，不仅令
台币随亚币涨势稍事歇息，进而拖累台币实质汇价一度贬破32.500的心理关卡，短线台币实
质汇价料区间偏弱盘整。
    
    他们表示，台湾股汇市今日同步面临涨多修正，包括海外NDF美元/台币换汇点折价幅度
略见收敛，台股也是小幅拉回，且油价走跌也不利新兴亚币，致台币实质汇价转为趋跌整理
，外资交投活络带动成交动能续热，台北及元太外汇合计成交量达13.36亿美元，若亚币续
见疲态，明日台币料将维持区间偏跌格局。
    
    〞现在才月中，出口商还在撑，没有出来很多。〞一位大型公营行库交易员说。
        
    至于资金流向方面，另有外商银行交易员提及，随着台币此前升幅扩大，央行干预力道
加大，外资只好被迫转向买汇，使台币转趋疲软，至于出口商抛汇卖需并不强劲，仅在32.5
00上方稍见出口商踪影，若出口商抛汇需求增温，将有效支撑台币在32.500附近稍作整理。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期美元/台币换汇点折价幅度与上
日尾盘略见缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.420/32.440，上日收
在32.240。 
    
    坡元周二下滑，因新加坡经济第三季或陷入2008-09全球金融危机以来首次衰退，料将
导致该国央行本周放松货币政策。其中在油价下跌影响下，亚洲大宗商品货币即印尼卢比I
DR=ID和马币(林吉特) 领跌亚币。 
    
    韩元兑美元 今收跌0.5%至1,149.7，结束五日连涨。该货币对在连涨期间累
计上涨3.3%。 
     
    台湾股市 周二随亚股微收低0.07%报8,567.92点；证券交易所今日资料显示，外
资及陆资在台股买超23.86亿台币，连五个交易日买超共计216.45亿台币。 
    
    今日台币实质交易区间在32.401-32.515；上日交易区间在32.318-32.478。交易员预估
，明日台币实质交易区间暂看32.400-32.550。
    
    本周余日国际重要经济数据和事件：         
    10/13(二)：美国NFIB小企业信心指数；美国9月联邦预算；圣路易斯联邦储备银行总裁
布拉德发表演说；纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部(The Economic Club o
f New York)的午餐会。

    10/14(三)：美国抵押贷款市场指数；美国生産者物价指数PPI最终需求及零售销售；美
联储公布经济现况褐皮书；美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数；美国企业库存；欧
洲央行执委会成员莫尔许发表演说。

    10/15(四)：美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)；美国纽约联储制造业指数；美国
一周初请失业金人数；美国费城联邦储备银行制造业指数；美国圣路易斯联邦储备银行总裁
布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利
率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说；英国国家统计局(ONS
)举行季度经济论坛；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说；欧洲理事会(European Council
)会议(至10月16日)。
    
    10/16(五)：美国工业生产；美国JOLTS职位空缺；美国密西根大学消费者信心指数；日
本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发
表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话。  

 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      32.739      32.560   32.401-32.739  32.600     9.24   10.46
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.737      32.562   32.405-32.737  32.562     4.12    5.01
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.040/-0.025        -0.090/-0.070
 美元/台币六个月期            -0.055/-0.025        -0.115/-0.085
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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