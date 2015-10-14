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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 15:25 BJT

台湾债市：五年券殖利率收盘创半个月新低，资金浮滥银行买盘涌入

* 银行买盘续涌，五年券殖利收创半个月新低
    * 随五年券殖利率下跌，104/12有望跟进
    * 明日104/13区间在0.780-0.830%

    路透台北10月14日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周三收低，创五年券收
盘半个月新低。交易员指出，受美国公债殖利走低、市场资金非常宽松，央行两年期定存单
得利率仅0.505%，市场预估年底台湾央行可能会再降息等因素所带动。
    
    他们表示，因短率下行压力未减，继大型银行后，今天中小型民营银行买盘跟着进驻五
年券，致殖利率一度跌破0.80%关卡。
    
    〞五年券殖利率在0.800%整数关卡还是会震荡一下，但银行买盘真的很积极。〞一位大
型证券商交易员说。
    
    他说，原预估五年券殖利率应该是缓步走低，惟随美债殖利率走低，及银行买盘持续涌
入，今天一度跌破0.800%整数关卡，显示市场资金浮滥，五年券成为银行追捧标的。
    
   另一券商交易员亦称，据柜台买卖中心(OTC)统计，周二银行买超104/13期23亿台币，券
商和券公司均站在卖方，分别卖超19.5亿及3.5亿台币；显然票券公司和券商释出的筹码都
被银行接走，使筹码更趋稳定，对多方较有利。
    
    但他认为，随殖利率走低，料在跌破0.80%后，买盘可望稍稍消减，券商将持续站在卖
方，趁机获利了结。
    
    一位大型公股银行主管表示，近日大家都在抢五年券，带动其殖利率走低；料随着五年
券下来后，10年券殖利率可望被带下来，否则五年券则往上走。
    
    交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.16-1.20%；五年公债104/
13殖利率主要区间估在0.780-0.830%。
    
    台湾央行周二标售300亿台币两年期定存单，加权平均得标利率再跌至0.505%新低；低
于市场预期的0.52%附近，亦较上月标售下跌4.8基点。 
                 
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   -2.23      0.8010%   0.7966-0.8130%     125.50
 
    本周余日国际重要经济数据和事件有：
    
    10/14(三)：美联储公布经济现况褐皮书。

    10/15(四)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参
加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储
备银行总裁梅斯特发表演说；英国国家统计局(ONS)举行季度经济论坛；欧洲央行副总裁冈
斯坦西欧发表演说；欧洲理事会(European Council)会议(至10月16日)。
    
    10/16(五)：日本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布
斯在企业峰会上发表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话；美国工业生产；美国JOLTS职位空
缺；美国密西根大学消费者信心指数。    

         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.8630
         10      104/12                        1.1820
          5      104/13                        0.8010
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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