台湾债市：五年券殖利率收盘创半个月新低，资金浮滥银行买盘涌入

* 银行买盘续涌，五年券殖利收创半个月新低 * 随五年券殖利率下跌，104/12有望跟进 * 明日104/13区间在0.780-0.830% 路透台北10月14日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周三收低，创五年券收 盘半个月新低。交易员指出，受美国公债殖利走低、市场资金非常宽松，央行两年期定存单 得利率仅0.505%，市场预估年底台湾央行可能会再降息等因素所带动。 他们表示，因短率下行压力未减，继大型银行后，今天中小型民营银行买盘跟着进驻五 年券，致殖利率一度跌破0.80%关卡。 〞五年券殖利率在0.800%整数关卡还是会震荡一下，但银行买盘真的很积极。〞一位大 型证券商交易员说。 他说，原预估五年券殖利率应该是缓步走低，惟随美债殖利率走低，及银行买盘持续涌 入，今天一度跌破0.800%整数关卡，显示市场资金浮滥，五年券成为银行追捧标的。 另一券商交易员亦称，据柜台买卖中心(OTC)统计，周二银行买超104/13期23亿台币，券 商和券公司均站在卖方，分别卖超19.5亿及3.5亿台币；显然票券公司和券商释出的筹码都 被银行接走，使筹码更趋稳定，对多方较有利。 但他认为，随殖利率走低，料在跌破0.80%后，买盘可望稍稍消减，券商将持续站在卖 方，趁机获利了结。 一位大型公股银行主管表示，近日大家都在抢五年券，带动其殖利率走低；料随着五年 券下来后，10年券殖利率可望被带下来，否则五年券则往上走。 交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.16-1.20%；五年公债104/ 13殖利率主要区间估在0.780-0.830%。 台湾央行周二标售300亿台币两年期定存单，加权平均得标利率再跌至0.505%新低；低 于市场预期的0.52%附近，亦较上月标售下跌4.8基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -2.23 0.8010% 0.7966-0.8130% 125.50 本周余日国际重要经济数据和事件有： 10/14(三)：美联储公布经济现况褐皮书。 10/15(四)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参 加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储 备银行总裁梅斯特发表演说；英国国家统计局(ONS)举行季度经济论坛；欧洲央行副总裁冈 斯坦西欧发表演说；欧洲理事会(European Council)会议(至10月16日)。 10/16(五)：日本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布 斯在企业峰会上发表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话；美国工业生产；美国JOLTS职位空 缺；美国密西根大学消费者信心指数。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8630 10 104/12 1.1820 5 104/13 0.8010 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)