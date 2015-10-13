中国新债：甘肃省下周二将招标发行总额54亿元一般和专项地方债

路透上海10月13日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(20日)招标发行总额54亿元人民币地方债，其中一般债券34亿元，专项债券20亿元。

是次招标的一般债券为该省今年第三批，全部为新增债券，期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模为9.3亿元、7亿元、7.7亿元和10亿元。

专项债为今年第二批，其中新增债券11亿元，置换债券9亿元，期限包括五年和10年两种，计划发行规模各为10亿元。

招标时间上，一般债券为10月20日上午9:20-10:00，专项债券为上午10:20-11:00。均自10月21日起发行并计息，10月23日发行结束。东方金诚国际信用评估对上述债券的评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)