中国新债：甘肃省下周二将招标发行总额54亿元一般和专项地方债

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月13日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(20日)招标发行总额54亿元人民币地方债，其中一般债券34亿元，专项债券20亿元。
是次招标的一般债券为该省今年第三批，全部为新增债券，期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模为9.3亿元、7亿元、7.7亿元和10亿元。
专项债为今年第二批，其中新增债券11亿元，置换债券9亿元，期限包括五年和10年两种，计划发行规模各为10亿元。
招标时间上，一般债券为10月20日上午9:20-10:00，专项债券为上午10:20-11:00。均自10月21日起发行并计息，10月23日发行结束。东方金诚国际信用评估对上述债券的评级为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。
而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here
here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”