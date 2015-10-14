台湾债市：五年券殖利率创逾半个月新低，资金浮滥大型银行买盘续进驻

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透台北10月14日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周三早盘随美债走跌，并创五年券逾半个月新低。交易员表示，市场资金非常宽松，多家大型银行买盘继续进驻，带动殖利率走低。
他们指出，由于市场资金浮滥，短率下行压力未减，近日多家大型银行对五年券着墨不少，致筹码更趋集中，料本周五年券殖利率偏下机率较高。
〞资金滥，短率偏低，银行对五年券着墨很多，不论是交易面或投资面都有利。〞一位大型民营银行交易员说。
他认为，本周台债将随美债殖利率下滑，惟下周三(21日)将标售20年期公债104/14 ，以及104/12期增额公债将进入发行前交易，不确定因素增多，对多头较不利，料殖利率将止跌走升。
10年券104/12期 早盘殖利率亦微幅下滑，惟交投依旧清淡。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.790-0.8100%；而104/12期区间则在1.175-1.195%。
本地时间10:47时，104/13期殖利率下滑2.38个基点在0.7995%，成交量达94.5亿台币；早盘最低跌至0.7966%，此前盘中低位为9月25日的0.77%。104/12期殖利率则微跌0.20个基点，至1.1800%，成交量为7亿台币。
美国公债价格周二上涨，因中国9月进口大幅下挫的数据重燃对全球成长的担忧，市场仍然预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)会在明年而不是今年升息，这对公债价格起到支撑作用。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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