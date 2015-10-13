重温稿-中国债市：天威英利10亿元中票未能足额兑付，仅偿还共计7亿元本息

路透上海10月13日 - 中国保定天威英利新能源有限公司周二公告，未能足额兑付今日到期的10亿元人民币中期票据本金，到期本息应为10.57亿元，但截至目前仅偿还共计7亿元的债券本息，这意味着该期中票已实质违约。

在7亿元本息中，其中6.43亿元为债券本金，按持有人持有比例分配，另外0.57亿元为应付利息。发行人和主承销商交通银行将于明日(14日)召开10英利MTN1 投资人沟通会，根据需求安排后续事宜，具体时间为10月14日下午2:30。

保定天威英利新能源称，原计划通过处置关联方闲置土地及厂房拆迁等取得补偿资金，以偿还部分中票本息，但因拆迁补偿进度缓于预期，公司未能近期足额兑付到期本息。后续事项安排方面，包括加快资产变现进度，努力通过经营性现金流偿还部分中票本息等。

保定天威英利新能源是光伏制造商--英利绿色能源 旗下公司。此前曾发布公告，由于连续亏损，其2010年所发一期中票到期偿付存在不确定性。该中票发行量10亿元，期限五年，票面利率5.70%，到期日为2015年10月13日，到期正常应付利息0.57亿元。

此外，保定天威英利还发行有另一期中期票据--11威利MTN ，发行量14亿元，期限五年，到期日为2016年5月12日。

最近另一可能的债券违约事件为南京雨润食品，该公司周一公告，其将于18日到期的13亿元三年期中票，本息兑付存在不确定性。因公司董事祝义财被执行指定居所监视居住，间接影响生产经营。 (完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)