版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 19:06 BJT

国际油市：亚洲柴油价差持稳，供应依然充足

路透新加坡10月13日 - 亚洲柴油价差周二持稳，行业消息人士称，尽管区域内数家炼厂检修，该地区供应仍然充足。

他们补充称，一旦炼厂在11月结束检修，将有大量柴油船货涌入市场。

交易商预期，欧洲寒冬将有助消化这些库存。

维多公司已预订油轮Jag Amisha，10月15日船期从Fujairah向亚丁运输6万吨柴油。

也门亚丁炼厂本月稍早恢复进口成品油，此前近六个月因故暂停进口。

日本炼油商东燃通用石油周二称，于10月11日关闭加工能力13.2万桶的Wakayama炼厂原油蒸馏装置(CDU)，进行定期维修。

该公司发言人称，该装置定于11月下旬重启，炼厂料将于12月初恢复满负荷生产。

Pertamina求购1,700千升500ppm含硫柴油，运往东帝汶。此项标购10月15日结束，有效日期截止10月19日。

新加坡市场无现货交易成交。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐