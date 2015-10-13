国际油市：亚洲柴油价差持稳，供应依然充足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月13日 - 亚洲柴油价差周二持稳，行业消息人士称，尽管区域内数家炼厂检修，该地区供应仍然充足。
他们补充称，一旦炼厂在11月结束检修，将有大量柴油船货涌入市场。
交易商预期，欧洲寒冬将有助消化这些库存。
维多公司已预订油轮Jag Amisha，10月15日船期从Fujairah向亚丁运输6万吨柴油。
也门亚丁炼厂本月稍早恢复进口成品油，此前近六个月因故暂停进口。
日本炼油商东燃通用石油周二称，于10月11日关闭加工能力13.2万桶的Wakayama炼厂原油蒸馏装置(CDU)，进行定期维修。
该公司发言人称，该装置定于11月下旬重启，炼厂料将于12月初恢复满负荷生产。
Pertamina求购1,700千升500ppm含硫柴油，运往东帝汶。此项标购10月15日结束，有效日期截止10月19日。
新加坡市场无现货交易成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”