中国新债：福建定向发行59.3亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月13日 - 中国福建省财政厅周二公告，今日采用定向承销方式发行了总额59.3097亿元人民币的地方政府债，其中一般债券21.6576亿元，专项债券37.6521亿元，各期限利率均较下限上浮15%。

一般债券期限包括三、五、七和10年四个期限，中标利率3.30%、3.45%、3.68%和3.67%。发行规模方面，除三年期为2.166亿元外，另外三个期限均为6.4972亿元。

专项债包括五年和10年两个期限，利率定位与一般债相同，发行量分别为18.8261亿元和18.8260亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)