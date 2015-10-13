国际油市：亚洲燃料油价差走软，因供应增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月13日 - 业内消息人士称，亚洲燃料油价差周二走软，因11月料将有更多西方船货涌入。
11月来自西方的燃料油供应料将增至约400万吨，较上月增逾10%，因欧洲交易商在竭力清理高库存并充分利用运费便宜的机会。
交易商称，这将令本已供应过剩的市场更加承压。目前新加坡燃料油库存已触及纪录高位。
“这些船货一定是在运费上涨前订购的，而且鹿特丹的库存较高，所以这里的燃料油需要运出，”新加坡一家燃料油交易商称。
周二公布的最新官方数据显示，新加坡9月船用燃料油销量较8月创纪录高位下滑10%，因抵达加油的船只数量减少。
新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据显示，9月船用燃料油销量近385万吨，较8月份下降10%，但较上年同期增加9.26%。
交易商预计，10月燃料油销量会进一步下滑，因为在库存充足的情况下，原油价格的上涨料将抑制需求。
行业数据显示，日本电力企业9月燃料油消耗规模较前月下降57%，较上年同期下降36%，因夏季天气变凉爽导致电力需求下降。
交易商称，随着煤炭和核能消耗量的增多，日本对燃料油的需求总体在下降。
标购方面，韩国Western Power Co Ltd (WP)求购总计18万吨的高硫燃料油，拟通过四桩现货招标完成，11月至12月运抵。含硫量最高2.59%，招标截至10月19日。
新加坡现货市场上有两笔交易达成。
贡渥(Gunvor)出售2万吨180-cst燃料油给中国石油天然气股份有限公司，11月5-9日装运，每吨较新加坡380-cst燃料油报价升水2美元。
BP出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，10月28日-11月1日装运，每吨较新加坡280-cst现货报价升水2美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”