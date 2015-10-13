东南亚股市：多数下跌，印尼股市创七周多以来的最大单日跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷10月13日 - 印尼主要股指周二创出七周多以来的最大跌幅，东南亚其它多数股市回吐近期涨幅，投资者为疲弱的财报季做准备，且该地区的货币走贬。
雅加达综合指数 跌3.2%，为8月24日以来的最大单日跌幅，此前六个交易日上涨10%。银行股领跌，投资者预期将于本周开始公布的第三季财报黯淡。
马来西亚指标股指 略微收高，盘中温和下跌，周一连续第六日上涨。印尼与马来西亚股市周三均将因假日休市。
印尼卢比 和马币(林吉特) 领跌本地区货币，因油价下挫。
新加坡股市 、泰国股市 、菲律宾股市 和越南股市 均结束数日连涨。此前上涨原因主要是预期美联储将把升息推迟到明年初。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 346.94 -6.67 -1.89 -15.54 410.77
新加坡 2984.88 -47.23 -1.56 -11.30 3365.15
马来西亚 1711.14 1.28 +0.07 -2.85 1761.25
泰国 1406.69 -5.80 -0.41 -6.07 1497.67
印尼 4483.08 -147.63 -3.19 -14.23 5226.95
菲律宾 7013.44 -136.85 -1.91 -3.00 7230.57
越南 590.84 -1.26 -0.21 +8.29 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张涛；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”