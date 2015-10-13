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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 19:22 BJT

东南亚股市：多数下跌，印尼股市创七周多以来的最大单日跌幅

路透曼谷10月13日 - 印尼主要股指周二创出七周多以来的最大跌幅，东南亚其它多数股市回吐近期涨幅，投资者为疲弱的财报季做准备，且该地区的货币走贬。

雅加达综合指数 跌3.2%，为8月24日以来的最大单日跌幅，此前六个交易日上涨10%。银行股领跌，投资者预期将于本周开始公布的第三季财报黯淡。

马来西亚指标股指 略微收高，盘中温和下跌，周一连续第六日上涨。印尼与马来西亚股市周三均将因假日休市。

印尼卢比 和马币(林吉特) 领跌本地区货币，因油价下挫。

新加坡股市 、泰国股市 、菲律宾股市 和越南股市 均结束数日连涨。此前上涨原因主要是预期美联储将把升息推迟到明年初。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 346.94 -6.67 -1.89 -15.54 410.77

新加坡 2984.88 -47.23 -1.56 -11.30 3365.15

马来西亚 1711.14 1.28 +0.07 -2.85 1761.25

泰国 1406.69 -5.80 -0.41 -6.07 1497.67

印尼 4483.08 -147.63 -3.19 -14.23 5226.95

菲律宾 7013.44 -136.85 -1.91 -3.00 7230.57

越南 590.84 -1.26 -0.21 +8.29 545.63

(完)

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