路透基点：天津轨道交通集团首笔项目贷款完成签约--TRLPC

路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国 有企业--天津轨道交通集团有限公司已完成首笔25亿元人民币(3.95亿美 元)的长期项目融资活动，为正在建设的天津轨道交通系统提供支持。 借款人为天津轨道交通集团子公司--天津滨海快速交通发展有限公司 ，天津轨道交通集团提供同意协助书(letter of comfort)。 天津农商银行为独家牵头行、簿记行和额度代理行，北京农商银行担 任一般参贷行。两家银行承贷各半。 消息人士称，此定期贷款利率低于中国人民银行基准利率的100%。 天津轨道交通集团成立于2014年7月，是集投资建设、运营管理、维 修养管、综合开发为一体的轨道交通发展新主体。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)