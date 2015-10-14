路透基点：天津轨道交通集团首笔项目贷款完成签约--TRLPC

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国 有企业--天津轨道交通集团有限公司已完成首笔25亿元人民币(3.95亿美 元)的长期项目融资活动，为正在建设的天津轨道交通系统提供支持。 借款人为天津轨道交通集团子公司--天津滨海快速交通发展有限公司 ，天津轨道交通集团提供同意协助书(letter of comfort)。 天津农商银行为独家牵头行、簿记行和额度代理行，北京农商银行担 任一般参贷行。两家银行承贷各半。 消息人士称，此定期贷款利率低于中国人民银行基准利率的100%。 天津轨道交通集团成立于2014年7月，是集投资建设、运营管理、维 修养管、综合开发为一体的轨道交通发展新主体。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选