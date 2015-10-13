国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至四日高点，因印度和中东出口减少

路透新加坡10月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周二涨至四日高位每吨92.08美元。交易商解释称，这是因为需求良好及印度和中东出口减少，抵消了更多西方船货涌入的影响。

据交易商估测，韩国LG化学购入约2.5万吨11月下半月交付的石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨约较日本报价升水1.50美元。

这低于其10月2日支付的每吨1.75-1.95美元升水，当时买入至多5万吨同期交付的石脑油。

但交易商称，市场基本面仍要好于两个月之前，当时的卖家都因供应过剩苦不堪言。

交易商称，尽管下个月将有更多石脑油从欧洲和地中海等西方地区运抵亚洲，但鉴于印度和沙特阿拉伯的炼厂检修将令供应受限，所以亚洲还能吃得消。

预计11月将有约180万吨石脑油从西方抵达亚洲，较10月增加20%，较今年前九个月的月度均值高出9%。

亚洲汽油裂解价差周二亦涨至四日高位每桶11.71美元，10月9日曾触及六个月最低。

尽管夏季用油旺季已经结束，但是在全球需求不断增长提振下，今年以来的汽油买兴一直出奇地强劲。

例如印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)从2月份以来就一直定期进口汽油。

该公司寻求进口总计至多7.4万吨辛烷值91.5的汽油，11月-12月运抵，招标截至10月14日，投标有效期截止到10月15日。

Lanka IOC求购总计3万吨汽油，包括92号和95号，11月22-23日运抵，招标截至10月19日，投标有效期截止到10月20日。

炼厂消息方面，日本东燃通用石油于10月11日关闭日加工能力13.2万桶的Wakayama炼厂原油蒸馏装置(CDU)，进行定期维修，将持续至11月底。

现货交易方面，只有一笔交易达成。PTT以每桶62美元的价格卖给兴隆一批92号汽油。(完)

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