路透基点：立讯精密工业将2亿美元循环信贷案回复截止日后延--TRLPC

路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，据熟悉情况的人士称 ，深圳上市的电子元件制造商--立讯精密工业股份有限公司已将2亿美元 三年期循环信贷的银行回复截止日期延至10月23日，目前还有几家银行在 处理信用审批。 独家牵头行兼簿记行花旗集团于8月中旬发起该交易，当时确定的银 行回复截止日期为9月25日。这笔贷款支付最高275个基点的综合收益，利 率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码245个基点，平均年限为2.625年 。 立讯精密工业股份有限公司为担保人，旗下全资子公司Lux Precisio n Ltd为借款人。 资金将用于一般企业用途。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)