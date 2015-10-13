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亚洲 | 2015年 10月 13日 星期二 21:37 BJT

路透基点：立讯精密工业将2亿美元循环信贷案回复截止日后延--TRLPC

路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，据熟悉情况的人士称
，深圳上市的电子元件制造商--立讯精密工业股份有限公司已将2亿美元
三年期循环信贷的银行回复截止日期延至10月23日，目前还有几家银行在
处理信用审批。
    
    独家牵头行兼簿记行花旗集团于8月中旬发起该交易，当时确定的银
行回复截止日期为9月25日。这笔贷款支付最高275个基点的综合收益，利
率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码245个基点，平均年限为2.625年
。 

    立讯精密工业股份有限公司为担保人，旗下全资子公司Lux Precisio
n Ltd为借款人。
    
    资金将用于一般企业用途。(完)

  
 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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