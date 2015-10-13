纽约期市：期棉升至一个月高位，因印度产量预估下降且美国降水或损及收成

路透纽约10月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二涨至逾一个月最高水准，此前一份美国政府报告下调了全球最大棉花出产国印度的产量预估，且美国主要棉花种植区持续降雨，令人担心美国棉花供应。

在棉花价格升穿上周高位62.45美分上方挂有的自动止损买单后，触发技术性买盘，令期棉价格的涨势加速。12月期棉合约 也升穿50日移动均线切入位62.75美分，为8月底来首次。

周一盘后公布的美国农业部(USDA)印度专员报告显示，预计印度2015-16年棉花产量将为2,850万包(每包480磅)，低于USDA官方预期的2,900万包，因雨季期间降雨量低，将阻碍棉花的生长并降低收成。

美元 走弱提振其他商品市场，特别是大豆市场，上涨，棉花价格也受到支撑。

ICE-12月期棉合约 大幅收涨2.17美分，或3.5%，结算价报每磅63.86美分，今日交投区间在61.53-64.16美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)