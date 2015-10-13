《全球汇市》美元和商品货币下跌，因中国经济数据疲弱

* 美元指数触及三个月低位

* 美联储理事塔鲁洛认为不应该在今年升息

* 澳元兑美元从两个高位回落

* 英镑兑欧元触及八个月低位，因英国通胀率回到负值

路透纽约10月13日 - 美元周二触及三周低位，且商品相关货币下挫，因中国进口数据令人失望，引发市场担心全球经济成长，且巩固对美联储将等到明年才升息的押注。

英镑兑美元从 三周高位回落，兑欧元触及八个月低位，因9月英国通胀率回到负值。

美元兑多数主要货币小幅下跌。

“美元留守在其交投区间的低端，因市场对美联储在今年升息的期望很低。鉴于近期多位美联储官员的讲话，10月升息的可能性基本上已被排除，12月升息的机率下降，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

美联储理事塔鲁洛周二向CNBC称，不认为美国经济可应付今年升息。 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德说，美联储不太可能在10月升息。

数据显示，中国以美元计价9月出口同比下降3.7%，进口同比下降20.4%。 这显示中国内需不断减弱，令中国政府出台进一步刺激计划的压力加重。

这打压澳元兑美元 从两个月高位下跌至0.7271美元。新西兰元兑美元 下滑0.6%，报0.6675美元。

对全球第二大经济体经济的担忧，令美元兑一篮子主要货币下降至三周低位，因对美国在今年稍晚升息的预期下降。

美元指数 触及三周低位94.539，之后扳回大部份跌幅，仅小幅下跌，报94.759。

EBS数据显示，美元兑日圆 下滑0.15%，报119.820日圆，欧元兑美元 上涨至三周高位1.14110美元，之后回落至1.1381美元。

欧元兑英镑从稍早触及的高位回落，此前数据显示德国ZEW智库公布的调查结果显示，10月德国分析师和投资者信心大跌，且低于市场预期，受大众汽车柴油排气舞弊丑闻及新兴市场经济疲软拖累。

但欧元兑英镑上涨，此前英国9月消费者物价指数(CPI)意外下降，盖过了SABMiller接受了百威英博价值达690亿英镑的收购报价对英镑带来的提振。