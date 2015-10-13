芝加哥期市：CBOT玉米期货从三周低位反弹，因大豆和小麦价格急升

路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨约1%，从稍早触及的三周低位反弹，交易商称，因大豆和小麦价格急升支持玉米市场。

技术性买盘和回补空头也支撑玉米市场，12月玉米 收涨3-3/4美分，报3.84-1/2美元，此前触及日内低位3.79美元。

玉米价格的百分比升幅不及大豆和小麦录得的2%或以上的涨幅，大豆出口需求强劲提振大豆价格，而担心冬麦种植地区田地干燥，令小麦价格攀升。

美国农业部收盘后公布，玉米收割率为42%，同分析师预估一致，去年同期为23%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为201,258口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)