芝加哥期市：CBOT玉米期货从三周低位反弹，因大豆和小麦价格急升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨约1%，从稍早触及的三周低位反弹，交易商称，因大豆和小麦价格急升支持玉米市场。
技术性买盘和回补空头也支撑玉米市场，12月玉米 收涨3-3/4美分，报3.84-1/2美元，此前触及日内低位3.79美元。
玉米价格的百分比升幅不及大豆和小麦录得的2%或以上的涨幅，大豆出口需求强劲提振大豆价格，而担心冬麦种植地区田地干燥，令小麦价格攀升。
美国农业部收盘后公布，玉米收割率为42%，同分析师预估一致，去年同期为23%。
今日CBOT玉米期货成交量预计为201,258口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。