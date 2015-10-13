加拿大股市：下跌，资源股和铁路股走低

路透多伦多10月13日 - 加拿大主要股指周二回落，油价下跌令能源股受挫，且中国贸易数据疲弱打击投资者信心，令矿业股和铁路股承压。

中国9月进口下跌20%，令投资者怀疑全球第二大经济体内需的力道，且在国际能源署预计全球供应过剩的局面将在2016年持续后，油价走软。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌119.63点，或0.86%，报13,844.73点。10大类股中有六类股下跌。

加拿大股市周一因假期休市。

能源股大跌2.6%，材料股挫跌1.9%。

加拿大两大铁路公司Canadian National Railway 和Canadian Pacific Railway 分别劲跌3%和3.4%。一策略师表示，两家加拿大铁路公司股价走低，可能是对中国经济数据作反应。(完)