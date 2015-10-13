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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 69.68 -0.62 -0.88 2745454

京东 26.91 -1.81 -6.30 13911700

新浪 43.84 -0.13 -0.30 373205

搜狐 47.06 +0.52 +1.12 236903

网易 132.33 +0.85 +0.65 450321

百度 146.50 +2.43 +1.69 2692321

台湾

台湾积体电路 21.94 -0.15 -0.68 2462526

联电 1.82 +0.05 +2.82 438521

日月光 5.24 -0.10 -1.87 181152

硅品精密 6.22 -0.02 -0.32 455550

和信超媒体 0.57 +0.02 +3.43 12449

友达 3.16 +0.02 +0.64 188623

中华电信 30.40 -0.46 -1.49 72624

台湾国际航电 36.82 -0.13 -0.35 689639

香港

中国移动 59.05 -0.64 -1.07 215833

中国联通 13.63 +0.18 +1.34 261465

中国电信 51.55 +0.25 +0.49 18286

中芯国际 4.77 -0.02 -0.42 2420

电讯盈科 5.23 -0.11 -2.06 1660

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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