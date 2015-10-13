《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 69.68 -0.62 -0.88 2745454
京东 26.91 -1.81 -6.30 13911700
新浪 43.84 -0.13 -0.30 373205
搜狐 47.06 +0.52 +1.12 236903
网易 132.33 +0.85 +0.65 450321
百度 146.50 +2.43 +1.69 2692321
台湾
台湾积体电路 21.94 -0.15 -0.68 2462526
联电 1.82 +0.05 +2.82 438521
日月光 5.24 -0.10 -1.87 181152
硅品精密 6.22 -0.02 -0.32 455550
和信超媒体 0.57 +0.02 +3.43 12449
友达 3.16 +0.02 +0.64 188623
中华电信 30.40 -0.46 -1.49 72624
台湾国际航电 36.82 -0.13 -0.35 689639
香港
中国移动 59.05 -0.64 -1.07 215833
中国联通 13.63 +0.18 +1.34 261465
中国电信 51.55 +0.25 +0.49 18286
中芯国际 4.77 -0.02 -0.42 2420
电讯盈科 5.23 -0.11 -2.06 1660
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”