更新版 1-《全球汇市》美元和商品货币下跌，因中国经济数据疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美元指数触及三个月低位
* 美联储理事塔鲁洛认为不应该在今年升息
* 澳元兑美元从两个高位回落
* 英镑兑欧元触及八个月低位，因英国通胀率回到负值 (新增文末汇率表格)
路透纽约10月13日 - 美元周二触及三周低位，且商品相关货币下挫，因中国进口数据令人失望，引发市场担心全球经济成长，且巩固对美联储将等到明年才升息的押注。
英镑兑美元从 三周高位回落，兑欧元触及八个月低位，因9月英国通胀率回到负值。
美元兑多数主要货币小幅下跌。
“美元留守在其交投区间的低端，因市场对美联储在今年升息的期望很低。鉴于近期多位美联储官员的讲话，10月升息的可能性基本上已被排除，12月升息的机率下降，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。
美联储理事塔鲁洛周二向CNBC称，不认为美国经济可应付今年升息。 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德说，美联储不太可能在10月升息。
数据显示，中国以美元计价9月出口同比下降3.7%，进口同比下降20.4%。 这显示中国内需不断减弱，令中国政府出台进一步刺激计划的压力加重。
这打压澳元兑美元 从两个月高位下跌至0.7271美元。新西兰元兑美元 下滑0.6%，报0.6675美元。
对全球第二大经济体经济的担忧，令美元兑一篮子主要货币下降至三周低位，因对美国在今年稍晚升息的预期下降。
美元指数 触及三周低位94.539，之后扳回大部份跌幅，仅小幅下跌，报94.759。
EBS数据显示，美元兑日圆 下滑0.15%，报119.820日圆，欧元兑美元 上涨至三周高位1.14110美元，之后回落至1.1381美元。
欧元兑英镑从稍早触及的高位回落，此前数据显示德国ZEW智库公布的调查结果显示，10月德国分析师和投资者信心大跌，且低于市场预期，受大众汽车柴油排气舞弊丑闻及新兴市场经济疲软拖累。
但欧元兑英镑上涨，此前英国9月消费者物价指数(CPI)意外下降，盖过了SABMiller接受了百威英博价值达690亿英镑的收购报价对英镑带来的提振。
英镑兑美元 跌0.6%，报1.5255美元，兑欧元 触及八个月低位0.7493英镑。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1376 1.1355 +0.18 -5.96 1.2097
美元/日圆 119.73 120.02 -0.24 +0.04 119.68
欧元/日圆 136.21 136.17 +0.03 -5.91 144.77
美元/瑞郎 0.9574 0.9620 -0.48 -3.69 0.9941
英镑/美元 1.5245 1.5344 -0.65 -2.11 1.5573
美元/加元 1.3038 1.2994 +0.34 +12.22 1.1618
澳元/美元 0.7242 0.7359 -1.59 -11.34 0.8168
欧元/瑞郎 1.0897 1.0933 -0.33 -9.39 1.2026
欧元/英镑 0.7458 0.7398 +0.81 -3.83 0.7755
新西兰元/美元 0.6636 0.6716 -1.19 -14.89 0.7797
美元/挪威克朗 8.1537 8.0898 +0.79 +9.12 7.4720
欧元/挪威克朗 9.2817 9.1977 +0.91 +2.68 9.0392
美元/瑞典克朗 8.1387 8.1800 -0.50 +4.40 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.2632 9.2947 -0.34 -2.17 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”