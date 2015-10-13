版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--10月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月13日(二)

2350 - 9月国内企业物价指数(CGPI)

10月14日(三)

0130 - 标售五年期政府公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐