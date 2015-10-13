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市场报道 | 2015年 10月 14日 星期三 06:22 BJT

《美国重要政经日程》--10月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1230 - 劳工部公布9月生产者物价指数(PPI)

1230 - 商务部公布9月零售销售

1400 - 商务部公布8月企业库存

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券；同时标售52周期国库券。(四周期国库券标售因哥伦布日而自周二推迟至周三)

1800 - 美联储发布经济景气报告褐皮书

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(因哥伦布日而自周二推迟至周三)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)

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