南非汇市：兰特兑美元下跌，因风险厌恶情绪和财政部关注SABMiller收购案

路透约翰内斯堡10月13日 - 南非兰特兑美元周二下跌，受累于全球风险厌恶情绪，及此前南非财政部称将可能阻止SABMiller 被收购的交易，认为这会蚕食该国的税收基础。

当全球最大啤酒生产商百威英博 周二第五次提出收购计划时，SABMiller终于表示接受，前者提出的现金加股票报价达680亿英镑（1,044亿美元）。

1544 GMT，兰特兑美元 下跌至13.4475兰特，日内下滑0.9%，此前触及日内高位13.3100兰特。

南非财政部表示，将关注SABMiller接受收购报价对南非资本帐户和税收基础造成的潜在影响。在南非财政部发表言论后，兰特下跌。(完)