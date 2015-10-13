南非汇市：兰特兑美元下跌，因风险厌恶情绪和财政部关注SABMiller收购案

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡10月13日 - 南非兰特兑美元周二下跌，受累于全球风险厌恶情绪，及此前南非财政部称将可能阻止SABMiller 被收购的交易，认为这会蚕食该国的税收基础。
当全球最大啤酒生产商百威英博 周二第五次提出收购计划时，SABMiller终于表示接受，前者提出的现金加股票报价达680亿英镑（1,044亿美元）。
1544 GMT，兰特兑美元 下跌至13.4475兰特，日内下滑0.9%，此前触及日内高位13.3100兰特。
南非财政部表示，将关注SABMiller接受收购报价对南非资本帐户和税收基础造成的潜在影响。在南非财政部发表言论后，兰特下跌。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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