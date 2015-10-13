美国FED：圣路易斯联储总裁布拉德称10月加息“有难度”

路透华盛顿10月13日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，仅仅凭借多增加一个月的数据，美国联邦储备理事会(美联储/FED)就在10月份会议上改变立场启动加息，这恐怕有难度。

布拉德支持加息，他在9月份的会议上曾反对推迟加息。但如今他表示，从实际来看，后来公布的经济数据恐难说服其他决策者在10月份会议上加息。目前距离10月份会议还有不到两周时间。

“美联储在仅仅又召开了一次会议之后就作出重大决定加息很有难度，”布拉德称，“粗略来说，数据和预期的差别并没有那么大，就业报告表现疲弱。”