美国FED：圣路易斯联储总裁布拉德称10月加息“有难度”

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透华盛顿10月13日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，仅仅凭借多增加一个月的数据，美国联邦储备理事会(美联储/FED)就在10月份会议上改变立场启动加息，这恐怕有难度。
布拉德支持加息，他在9月份的会议上曾反对推迟加息。但如今他表示，从实际来看，后来公布的经济数据恐难说服其他决策者在10月份会议上加息。目前距离10月份会议还有不到两周时间。
“美联储在仅仅又召开了一次会议之后就作出重大决定加息很有难度，”布拉德称，“粗略来说，数据和预期的差别并没有那么大，就业报告表现疲弱。”
布拉德有关加息及货币政策回到常规的评论和呼吁表明，美联储内部在如何应对全球需求疲软迹象上意见分歧十分大。周一美联储理事布雷纳德告诫称，全球“通缩”趋势对美国的影响可能超过预期，美联储应当观望等待，直至确定这种情况不会发生。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。