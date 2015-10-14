美国FED：圣路易斯联储总裁布拉德称10月加息“有难度”

虽然在9月会议上17位决策者中有13位表示，预计今年升息，但与会者针对来自海外的风险、以及近期令人失望的就业报告中可以推出的结论，进行了一番热烈的讨论。美联储官员曾表示，随着经济越来越接近充分就业，就业增长放缓并不出人意料。

当前忧虑在于，海外拖累因素可能增强，损及美国经济成长并将就业成长压得更低。

但布拉德认为不宜对全球事件反应过于明确，称市场已大致消化了强势美元、低油价以及其它全球局势的影响。他表示，决策者应重点关注零利率政策是在金融危机期间出台的，而目前失业率仅5.1%，通胀率也势必将上升，这种经济形势下零利率政策已经不合时宜。

“大局已定，未来两到三年的政策将会极度宽松，”前提是联邦基金利率以循序渐进的步伐向更加中性的水准靠拢，布拉德表示。“我们所面临的风险在于，紧急对策保留的时间大大超过了需要，而后果不明。因此，简单的做法就是将政策向常态水平小幅调整。”(完)