欧洲经济指标预测--10月14日-10月21日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月12日当周
10月14日(三)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)终值(较前月) 9月 -0.4% +0.4%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
0800 意大利消费者物价指数(CPI)终值(较前月) 9月 -0.3% -0.3%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
HICP终值(较前月) +1.6% +1.6%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
0830 英国请领失业金人数(千人) 9月 减少2.1 增加1.2
按ILO标准计算的失业率 截至8月的三个月 5.5% 5.5%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +3.1% +2.9%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +3.0% +2.9%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 正9.7
0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.5% +0.6%
(较上年同期) +1.8% +1.9%
10月15日(四)
1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 57.9
1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 38.5
1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.6
1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.3
10月16日(五)
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差30.10
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差80.26
0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 8月 -- 314
0900 欧元区HICP(较前月) 9月终值 +0.2% 持平
(较上年同期) -0.1% -0.1%
扣除食品和能源HICP(较前月) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +0.9% +0.9%
10月19日当周
10月19日(一)
暂无重要指标公布
10月20日(二)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -1.7%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差28.69
0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余338
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余226
0800 欧元区净投资(亿欧元) 8月 -- 净流入882
10月21日(三)
0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 -- 正113.05
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余2.21
(完)
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