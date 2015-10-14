美国个股：推特宣布裁员，执行长Dorsey志在恢复增长

路透10月13日 - 推特 将裁减不超过336个岗位，占其员工总数的约8%。该公司联合创办人Jack Dorsey重返执行长一职后，准备让这家微博服务商的用户基数恢复增长。

此番裁员主要集中在工程和产品功能部门。一周前Dorsey重新正式接掌执行长一职。

推特股价周二涨幅一度高达6.7%至30.68美元。截至6月30日，该公司共有约4,100名员工。

“我们坚信工程方面的业务未来将会以更快的速度轻装上阵，同时该部门员工数占员工总数的比例依然最大，”Dorsey在给员工的信中表示，“公司的其余部门也会相应精简。”

但FBN Securities的分析师Shebly Seyrafi却表示，除了工程业务部门要实现利润目标之外，公司还需要注重“合理化销售”。

RBC Capital Markets的分析师Mark Mahaney在报告中写道，工程部门的裁员或打击该公司“以强劲速度继续增长的能力”。