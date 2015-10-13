全球经济：新西兰央行总裁强调称，中国成长前景是目前最大忧虑

“人民币大幅贬值将对全球经济造成严重影响：将带动竞争经济体调整汇率，尤其是在亚洲，并将使通缩压力蔓延至全球范围。”

就乐观方面来说，惠勒称，美国是全球经济的主要亮点，但即使如此，他称美国联邦储备理事会(美联储/FED)在何时以多快步伐升息，及其对全球经济成长和资产价格可能产生何种影响，都具有不确定性。

惠勒还称，货币政策在影响决定经济长期表现的决定方面存在局限，呼应了澳洲央行副总裁洛威周二的讲话。

新西兰国内方面，惠勒称近期经济数据令人鼓舞，但他重申仍有可能进一步下调官方利率。

新西兰央行在9月上次会议上将指标利率下调至2.75%，年内连续第三次降息。一些分析师预计该央行将在10月29日会议上会暂时收手。(完)