美国与加拿大经济指标预测--10月14日-10月21日****

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周

英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。