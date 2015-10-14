金砖国家：10月13日股汇市收盘纵览

路透10月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月13日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报854.29点，下跌1.26%。

中国股市：沪综指连五日收升逼近3,300点关口，中小盘个股走势相对较强

中国汇市：人民币与离岸大跌回吐上日涨幅，疲弱进口数据助力

香港股市：恒生指数收低，9月贸易数据未能提供中国经济开始改善线索

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巴西股市：在拉丁美洲跌幅居前，银行类股跌幅最大，投资者担心政治和经济动荡会影响银行赢利能力。指标股指Bovespa指数 收报47,362.638点，下跌4%。

巴西汇市： 雷亚尔跌逾2%，总统罗塞夫(Dilma Rousseff)面临弹劾的可能带来政治不确定性，对中国经济的忧虑也令拉丁美洲货币总体承压。雷亚尔兑美元 收报3.8905/35，上日收报3.7581/88。

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南非股市：收高，酿酒商SABMiller领涨。该公司接受百威英博(Anheuser-Busch InBev) 收购提议后股价跳涨。合并后企业的啤酒产量将占到全球的几乎三分之一。指标Top-40指数 收报47,643.86点，上涨0.85%；大盘综合指数 收报53,063.06点，上涨0.58%。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因风险厌恶情绪和财政部关注SABMiller收购案

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印度股市：收盘小跌，连续第二日走低。受上日Infosys 下调美元营收增长预估影响，软件类股依然承压。BSE指数 收报26,846.53点，下跌0.21%；NSE指数 收报8,131.7点，下跌0.15%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.1825/65.1925，上日收报64.745/64.755。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报866.52点，下跌1.13%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报470.46点，下跌1.35%。