金砖国家：10月13日股汇市收盘纵览

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透10月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月13日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报854.29点，下跌1.26%。
中国股市：沪综指连五日收升逼近3,300点关口，中小盘个股走势相对较强
中国汇市：人民币与离岸大跌回吐上日涨幅，疲弱进口数据助力
香港股市：恒生指数收低，9月贸易数据未能提供中国经济开始改善线索
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巴西股市：在拉丁美洲跌幅居前，银行类股跌幅最大，投资者担心政治和经济动荡会影响银行赢利能力。指标股指Bovespa指数 收报47,362.638点，下跌4%。
巴西汇市： 雷亚尔跌逾2%，总统罗塞夫(Dilma Rousseff)面临弹劾的可能带来政治不确定性，对中国经济的忧虑也令拉丁美洲货币总体承压。雷亚尔兑美元 收报3.8905/35，上日收报3.7581/88。
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南非股市：收高，酿酒商SABMiller领涨。该公司接受百威英博(Anheuser-Busch InBev) 收购提议后股价跳涨。合并后企业的啤酒产量将占到全球的几乎三分之一。指标Top-40指数 收报47,643.86点，上涨0.85%；大盘综合指数 收报53,063.06点，上涨0.58%。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因风险厌恶情绪和财政部关注SABMiller收购案
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印度股市：收盘小跌，连续第二日走低。受上日Infosys 下调美元营收增长预估影响，软件类股依然承压。BSE指数 收报26,846.53点，下跌0.21%；NSE指数 收报8,131.7点，下跌0.15%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.1825/65.1925，上日收报64.745/64.755。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报866.52点，下跌1.13%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报470.46点，下跌1.35%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报63.039，贬值1.23%；卢布兑欧元 报71.841,贬值1.63%。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选